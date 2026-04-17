Bruscolotti: “Il 2° posto è un grande traguardo! Futuro Conte? Mi auguro una cosa”

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Peppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il momento del Napoli a pochi giorni dalla sfida di campionato contro la Lazio

Peppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il momento del Napoli a pochi giorni dalla sfida di campionato contro la Lazio di Sarri, soffermandosi sul percorso della squadra e su alcuni episodi recenti che hanno fatto discutere.

Napoli-Lazio e valutazioni sulla stagione azzurra

"Il discorso Napoli in Champions sembra esente dal momento di difficoltà o da colpi di scena. Se analizziamo il cammino del Napoli, il secondo posto è un grande traguardo per tutte le vicissitudini. Con la Lazio sarà una grande partita".

L’episodio del gol del Parma e il futuro della panchina

"Gol del Parma contro il Napoli? C’era uomo contro uomo in zona centrale, Juan Jesus è corso in aiuto del compagno perché Buongiorno poteva avere difficoltà. Ha lasciato però la parte esterna e abbiamo visto qual è stato il risultato. Ha sbagliato Juan Jesus volendo fare bene, cioè per andare a dare man forte al compagno centrale. Questa è l’idea che mi sono fatto". Infine, uno sguardo al futuro della panchina azzurra: "Mi piacerebbe che Conte restasse a Napoli".