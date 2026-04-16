De Bruyne e la scelta Napoli: “Offerte da tutto il mondo, ma voglio ancora giocare ad alti livelli”

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Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, affrontando diversi temi legati alla sua esperienza in azzurro. Tra questi, il fuoriclasse belga ha spiegato anche le motivazioni che lo hanno portato a scegliere il club partenopeo.

La scelta Napoli e l’impatto con il nuovo gruppo

“La decisione di lasciare il City è stata presa di comune accordo con la società. A volte, quando si sta insieme tanto tempo, succede. Avevo offerte da tutto il mondo, ma mi piace ancora giocare a calcio ad alti livelli e il Napoli mi ha dato questa opportunità. Quando si prendono queste decisioni ci sono tante cose da considerare, come soldi, famiglia e tutto il resto, ma alla fine ho deciso per il Napoli.

Qui a Napoli ho trovato un gruppo ottimo, sono rimasto sorpreso dalla qualità dei giocatori, penso che abbiamo molti buoni giocatori. Sono stati molto accoglienti, per me che arrivavo da un gruppo che conoscevo benissimo non era facile. Ma il gruppo mi ha fatto sentire subito inserito e penso che tutto sia andato molto bene”.