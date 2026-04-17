Sky, Compagnoni fa i nomi: “Ci sono due giocatori della Lazio che vedrei bene a Napoli”

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Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il momento del Napoli

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il momento del Napoli in vista della sfida di campionato contro la Lazio di Sarri, soffermandosi sia sulle prospettive future della panchina azzurra sia sul rendimento della squadra in questa fase della stagione.

Conte, Sarri e il futuro del Napoli

"Per me sarebbe una grande cosa per il Napoli se restasse Conte, se fossi la società lo terrei. Poi ovviamente questo non toglie che il club partenopeo potrebbe prendere un altro allenatore che possa fare altrettanto bene, in caso di addio del tecnico leccese. Il ritorno di Sarri in azzurro mi piacerebbe tantissimo: potrebbe continuare la storia che aveva iniziato lì anni fa. Ho parlato diverse volte con Sarri e, quando parlavamo del Napoli, gli sono venuti i lucciconi agli occhi. E’ vero che c’è il rischio che non si ripeta la magia del suo triennio, ma ci sono giocatori nella rosa del Napoli che con lui potrebbero esaltarsi, come Alisson, Hojlund, lo stesso McTominay. Le minestre riscaldate di solito nella storia del calcio non hanno mai prodotto risultati ma nelle leggi dei grandi numeri esistono sempre le eccezioni".

La sfida con la Lazio e il momento del Napoli

"Taylor e Gila sono i giocatori che più mi piacciono della Lazio, quelli che vedrei bene anche nella rosa del Napoli. Il Napoli è scivolata a -9 dal 1° posto e forse per questo la partita contro i biancocelesti sembra avere poco appeal. Eppure si tratta di un match che può essere importante, in chiave 2° posto e Champions League". Compagnoni ha poi aggiunto un’analisi sul rendimento offensivo della squadra: "Credo sia ascrivibile alla proposta di gioco: il Napoli ha un potenziale enorme, ha grandi individualità ma produce poco a livello offensivo. Forse conte ha curato di più la fase difensiva a causa degli infortuni. La difesa ha retto bene, ma l’attacco è stato penalizzato. Chiunque sarà l’allenatore degli azzurri nella prossima stagione bisognerà lavorare su questo aspetto". Infine, una chiusura sul Pallone d’Oro: "Yamal o Olise? Per me Olise potrebbe stravolgere tutto, dico che potrebbe vincerlo lui. I giochi non sono ancora chiusi".