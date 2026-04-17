Futuro Conte, l’amico Garzya: “Spero resti. Se va via, c’è un allenatore che mi piace”

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Luigi Garzya, ex compagno di Antonio Conte ai tempi del Lecce e amico dell’allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte

Luigi Garzya, ex compagno di Antonio Conte ai tempi del Lecce e amico dell’allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del momento dei partenopei e, soprattutto, del futuro della panchina azzurra. L’ex difensore ha espresso il proprio auspicio che il tecnico leccese possa proseguire il lavoro intrapreso in Campania.

Conte, il ciclo da completare e le alternative per la panchina

"Sono tifoso del Sud e di Napoli, Conte deve completare il ciclo. Non so cosa abbia deciso Conte sul suo futuro, ma anche se lo sapessi non lo direi… Battute a parte, perché sapete che gli sono molto amico, stiamo parlando del rapporto che lui ha con un grande club. Per questo dico che mi auguro che possa rimanere a Napoli, dove peraltro so che sta benissimo. Secondo me va completato un ciclo, ci sono i mezzi per poterlo fare. Conosce già l’ambiente, da tifoso del Sud e quindi anche del Napoli, spero davvero che possa restare".

Garzya ha poi allargato il discorso ai possibili sostituti in caso di addio del tecnico: "Sarri sarebbe un porto sicuro, conosce l’ambiente, è un tecnico esperto, sarebbe gradito anche ai tifosi. Se si volesse dare una boccata nuova per intraprendere una nuova strada, c’è Maresca che è giovane ma che è già un profilo internazionale, avendo vinto anche due trofei. Se dovesse andare via Antonio, però, un allenatore che a me piace tanto è Italiano. In Champions ci andranno sicuramente Inter, Napoli e Milan. C’è solo un posto disponibile e se lo giocheranno Juve, Como, Roma e la stessa Atalanta. Dipende anche dalle partite della prossima giornata".