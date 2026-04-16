Orsi: “Basta con la difesa a 3! Conte via? Si parla di questi tre allenatori, vi dico la mia”

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Nando Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il momento del Napoli a pochi giorni dalla sfida di campionato contro la Lazio

Nando Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il momento del Napoli a pochi giorni dalla sfida di campionato contro la Lazio di Sarri, soffermandosi sia sull’attualità della squadra biancoceleste sia sui possibili scenari futuri della panchina azzurra.

Napoli-Lazio e le insidie della sfida

"Gila e Zaccagni sono i giocatori della Lazio che vedrei bene nella rosa del Napoli. Motta sta offrendo buone prestazioni, ma facciamolo crescere. La Lazio sta vivendo un’annata difficile, quasi drammatica, costellata di mille problemi che si faranno ricordare. Ha in calendario partite di impegno, di collettivo. Il risultato di sabato non è scontato. I biancocelesti, se trovano la partita, possono renderla ostica, difficile per il Napoli".

Il futuro della panchina e le idee sul calcio italiano

Orsi ha poi allargato il discorso al tema della panchina del Napoli e alle possibili alternative, esprimendo anche un giudizio netto sullo stile di gioco: "Tra Sarri e presidenza della Lazio non c’è stato grande feeling quest’anno, ma il tecnico ha un contratto abbastanza importante in biancoceleste: bisogna capire se andrà via o resterà. Spesso succede che se si muove uno, poi si muovono a cascata tutti quanti. A Roma al momento è tutto molto nebuloso. Se Conte va via, Sarri potrebbe sostituirlo sulla panchina del Napoli". Infine, una riflessione più ampia sulle idee tattiche e sugli allenatori: "Maresca, Grosso e Sarri giocano tutti a quattro dietro, e questo mi piace. Con tutti e tre fai un buon affare: Grosso è un esordiente che a Sassuolo ha fatto benissimo, esprimendo un ottimo gioco offensivo. Sarri col 4-3-3 lo conosciamo, Maresca è allenatore internazionale. Le difese a tre non le sopporto più, non vorrei vederle più. Siamo tornati a un catenaccio dove non si supera più l’uomo, non si crea più superiorità numerica! Servono esterni che superano l’uomo come li avevamo un po’ di tempo fa, servono attaccanti, serve rivoluzionare il nostro modo di intendere calcio".