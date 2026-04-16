Fedele attacca: “230mln per arrivare al secondo posto, Conte ha fallito!”

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L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele, intervenuto alla trasmissione L’inFedele su Televomero, ha commentato in modo critico la stagione del Napoli

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele, intervenuto alla trasmissione L’inFedele su Televomero, ha commentato in modo critico la stagione del Napoli, soffermandosi in particolare sui risultati ottenuti in relazione agli investimenti della società e agli obiettivi iniziali.

Il giudizio sulla stagione del Napoli

“Siete contenti o no del secondo posto? Io faccio una controdomanda: considerando che il secondo è il primo dei perdenti quando sei a -9 e hai fallito miseramente la Champions e la Coppa Italia, che cosa hai vinto? Hai vinto la Supercoppa italiana con 330 milioni spesi in due anni, 230 quest’anno e 120 l’anno scorso. 150 milioni incassati dalle cessioni di Osimhen e Kvaratskhelia? Cosa c’entra? Io sto parlando dei soldi spesi. Tu hai speso 230 milioni per andare in Champions League? Allora se l’Atalanta va in Champions fa un miracolo. Il campionato del Napoli è al limite della sufficienza perché hai speso tanti soldi. Il Napoli avrebbe dovuto lottare fino alla fine per vincere, altrimenti è un fallimento. Una squadra che fa un investimento del genere, se non lotta fino alla fine ha fallito”.