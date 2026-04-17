D'Ubaldo: “Futuro Conte? Se sarà chiamato in Nazionale, farà questa richiesta ad ADL"

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Ai microfoni di TMW Radio a margine del match tra le vecchie glorie della Roma e Italpol, giocato in occasione della presentazione del centro sportivo Domenico Gravina Village, sulla Via Aurelia Antica a Roma, è intervenuto il giornalista Guido D'Ubaldo.

Inter, cosa l'ha colpita di Chivu?

"Essere riuscito a mantenere le idee, rimanere se stesso anche quando qualche risultato non era buono e ha perso scontri diretti. Non ha mai vacillato ed è andato avanti per le sue idee. La differenza l'ha fatta la qualità della rosa, che ha saputo gestire molto bene".

Sul Napoli cosa dice?

"E' una stagione positiva, è secondo, ha avuto una flessione per gli infortuni, ora si sta riprendendo. Ha perso Lukaku dall'inizio, ma il campionato è positivo".

Che ne sarà di Conte?

"Dipenderà molto dalle decisioni che prenderà la nuova FIGC. Se sarà chiamato in Nazionale, dirà ad ADL di liberarlo. Per me la scelta cadrà tra lui e Allegri".

Si aspettava di più da Allegri al Milan?

"Sì, mi aspettavo qualcosa di più ma anche lì c'è stato il problema dell'attaccante, si è dovuto inventare Leao centravanti. E' stato questo il problema".

Che ne pensa del caos in casa Roma?

"E' una brutta storia, Ranieri ha fatto molto per far venire Gasperini alla Roma, al di là delle ultime dichiarazioni. E' una cosa che mi ha sorpreso ma va ricomposta, perché sono due professionisti, che si conoscono da anni. per il bene della Roma va fatta chiarezza e a fine stagione si dovrà capire se si potrà continuare insieme. Ma mi sembra difficile. Sarà una scelta del presidente. Io so che ha molta stima di Ranieri. Sarà difficile comunque centrare la Champions, ma la stagione della Roma è finita troppo male. E' vero gli infortuni, ma è deludente questo finale".