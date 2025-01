Bruscolotti: "Kvara? Non lo ringrazio, deve dire la verità: perché va via?"

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “A Kvaratskhelia non dico grazie ma Ciao. Non me la sento di ringraziarlo perché Napoli non merita queste cose. Perché non ha detto la verità? Perché non racconta il motivo per il quale ha deciso di andar via? Deve far sapere anche alla gente come sono andate le cose.

Kvaratskhelia avrebbe dovuto essere più chiaro, soprattutto dopo aver dato la sua disponibilità a Conte per restare la scorsa estate. Ha contribuito alla vittoria dello Scudetto e di questo gli va dato atto ma la cosa migliore è sempre comportarsi bene, fino in fondo. Qui è andato via Maradona, di conseguenza gli altri anche se sono degli ottimi giocatori possono andare per la loro strada. Ce ne faremo una ragione”.