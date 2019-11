Bruscolotti lancia l'idea: "ADL indìca dei premi stagionali con i soldi delle multe"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano azzurro, grande bandiera del Napoli, si è soffermato sul momento azzurro nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non mi piacciono i cambi continui di Ancelotti. Se andiamo a guardare le grandi squadre, anche in Europa, notiamo che ci sono 2-3 cambi di formazione ad ogni partita. Una ragione ci sarà... La maggior parte di loro, giocando insieme, riesce a raggiungere un grande equilibrio che al Napoli servirebbe. Avevo già visto dei segnali negativi e ho avuto ragione, con dispiacere. Il potenziale del Napoli è tutt'altra roba rispetto a questo. Sanzioni? Per me vanno bene le multe, ma sarebbe bello se quei soldi servissero come premi per la buona riuscita della stagione".