Bruscolotti: "Lobotka può risolvere i problemi in mezzo al campo. Sul Barcellona..."

Giuseppe Bruscolotti, bandiera del Napoli, ha parlato a Radio Sportiva della squadra azzurra: "I problemi del Napoli nella seconda parte del 2019 sono stati tanti. La squadra era assemblata male a centrocampo, con pochi interdittori e troppi trequartisti. La speranza è che nel nuovo anno si possa invertire la rotta".

PUO' RISOLVERE LE PROBLEMATICHE - "Lobotka può risolvere le problematiche in mezzo al campo. In generale servono due centrocampisti. A questa squadra mancano nello spogliatoio leader come Reina e Albiol, l'assenza di quest'ultimo si sente anche in campo, senza di lui Koulibaly sta faticando".

BARCELLONA - "Sulla carta non c'è storia, ma questo deve servire da sprone per i giocatori e per arrivare nel migliore dei modi alla sfida con i blaugrana".