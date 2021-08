Bruscolotti: "Mi priverei a cuor leggero di Manolas, non sarebbe una grossa perdita"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, si è soffermato su Kostas Manolas nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Manolas non mi piace tanto, me ne priverei a cuor leggero. Se c'è da ridimensionare può partire, non sarebbe una grossa perdita per il Napoli, almeno così la vedo io. Rugani? Con lui si potrebbe sopperire alla partenza di Manolas, ma i tempi stringono, quindi anche chi arriva ha bisogno di giorni per trovare affiatamento coi compagni".