Bruscolotti non ci sta: "La '10' a James? Meglio se resta in bacheca, è una maglia troppo pesante"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, recordman di presenze in azzurro e gran difensore, analizza il mercato del Napoli e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Manolas e Koulibaly formano un'ottima coppia, sono due calciatori che possono alternarsi in campo tra difesa e attacco. Credo che sia un tandem ben assortito. Manolas, come Albiol, sa uscire palla al piede, basta solo trovare i giusti meccanismi nella nuova difesa della quale farà parte. Le qualità ci sono tutte, potrà fare tanto bene. Numero 10 a James Rodriguez? Quella maglia è tanta roba, pesa tantissimo. Secondo me è meglio che resti lì in bacheca".