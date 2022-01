Bruscolotti: "Ora è tutto falsato e la classifica fa discutere, ma bisogna adeguarsi"

Beppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "In questa situazione è tutto falsato, purtroppo gli spazi sono questi e non ci sono giorni per recuperare le partite. La classifica fa molto discutere, ma il momento è particolare e bisogna adeguarsi ai tempi" le sue parole in riferimento alle difficoltà della Salernitana che giocherà al Maradona senza diversi giocatori.