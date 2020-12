Bruscolotti: "Quando il Napoli soffre bisogna trovare rimedio, se continui a palleggiare in difesa..."

Beppe Bruscolotti, ex capitano storico del Napoli, ha commentato il pareggio contro la Real Sociedad ed il passaggio del turno ai microfoni di Canale 21: "Se vogliamo analizzare alcune cose, quando mi dici che abbiamo sofferto, ma quando si soffre bisogna trovare rimedio. Se una squadra ti viene a pressare alta, la cosa più importante è buttare sulle punte e scavalcare il centrocampo. Se continui a palleggiare in difesa, contro una squadra che fa bene il pressing ti trovi in difficoltà".