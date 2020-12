Bruscolotti risponde a Facci: "Deve vergognarsi! E' un vigliacco, parla di chi non c'è più!"

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato ai mcirofoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi anche sulle polemiche legate alle dichiarazioni rilasciate ieri a Tiki Taka da Filippo Facci: "La difesa è l'anima della squadra, quando hai una buona difesa, tutto funziona meglio. Avendo un attacco come queste due squadre, è chiaro che poi il gol arriva. Mi dicono che uno pseudo giornalista abbia dato del drogato, ciccione, ladro, se è vero dico che dovrebbe vergognarsi veramente. Parla di una persona che non c'è più, ancora più vigliacco. Dico solo vergognati, sei la pessima figura del giornalismo!".