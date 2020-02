Bruscolotti: "Sarà dura per Gattuso scegliere i titolari. Il Napoli ha ritrovato un'anima..."

Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Gol in merito alle ultime vicende di casa Napoli: "Il capitano deve avere tanta personalità per fare la differenza in mezzo al campo. Gattuso ha dato tanta responsabilità a Insigne, è un giocatore ritrovato".

TUTTO PIU' FACILE - "In certi momenti ci portiamo dietro ancora vecchie situazioni. Poi quando arrivano queste iniezioni di fiducia, ritrovi l'anima e ti viene tutto più facile".

SCELTE NON FACILI - "Per un allenatore è fondamentale avere a disposizione tutto l'organico: c'erano scelte non facili, ma Di Lorenzo ha saputo dare una mano al reparto difensivo. Hysaj è tornato ai vecchi livelli, sarà dura per Gattuso scegliere".

LECCE - "Il Napoli difficilmente si fermerà, sarà un finale di stagione incandescente