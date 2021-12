Bruscolotti: "Speravo andasse via già prima, non mi è mai piaciuto"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato, parlando di Manolas: “Mi auguravo già tempo fa che andasse via, non mi è mai piaciuto il suo comportamento. Nella vita un calciatore deve capire che il posto si perde e si conquista, quando entri in campo devi far vedere quello che hai fatto vedere anche nel passato. Per certi versi il Napoli non ha perso niente. Se fossi stato nello spogliatoio del Napoli oggi l’avrei sbattuto contro il muro. Quando sei pagato per fare un certo tipo di lavoro l’impegno non può mancare. Questo non è proprio l’esempio per i tifosi".