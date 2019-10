Bruscolotti su Insigne: "E' il capitano del Napoli, non può avere un atteggiamento sbagliato"

Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Campania Sport, trasmissione in onda su Canale 21. Queste le sue parole: "Insigne deve capire che ha un ruolo importantissimo nel Napoli e quindi determinati atteggiamenti, li deve mettere da parte. Il Napoletano è il capitano del Napoli, deve comprendere che non si possono avere comportament di stizza e non allenarsi al meglio.



Comportamento Insigne? Bisogna comportarsi in maniera diversa in questi casi. Anche io mi sono trovato in situazioni simili, ma al suo posto ho subito chiesto un colloquio, e l'ho fatto anche per dimostrare ai compagni che le cose non possono essere trascinate a lungo".