Bruscolotti su Sarri: "Non mi è piaciuto suo comportamento, ma va ricordato quello che ha fatto"

Beppe Bruscolotti, ai microfoni di Radio Marte, ha analizzato il ritorno da avversario di Mario Sarri: “Oggi è diverso rispetto a prima, si cambia più spesso. Per me il comportamento di Sarri negli ultimi tempi non mi è piaciuto, ma sulla bilancia va messo tutto. Ricordiamo quello che ha fatto, un Napoli che è stato esaltato in tutta Europa, e lui era a capo di quel progetto.

Nella gara alla Juventus mi aspetto il Napoli migliore, è una gara che trasmette grandi motivazioni. Per i napoletani questa è una gara particolare, i tifosi ci tengono tanto. Dopo la prestazione con la Lazio penso si possa fare una bella gara”.