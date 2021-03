Bucchi: "Aver recuperato Mertens è fondamentale. Zielinski è un top..."

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Christian Bucchi, ex giocatore ed attuale allenatore. “Il Napoli ha finalmente recuperato uomini importanti perché avere Mertens in campo è fondamentale. Trasmette serenità, tranquillità a tutti, è un giocatore che in qualsiasi momento puoi inventarti i gol. Con tutto il rispetto per Petagna e Osimhen ma ovviamente per un compagno sapere che lì davanti c'hai un terminale così forte è veramente un’iniezione di fiducia. Stessa cosa vale per Ghoulam, io ho visto per la prima volta il vero Ghoulam dopo tanto tempo. Recuperarlo è importantissimo perchè ricordiamoci che giocatore era prima dell’infortunio. Quindi sono fiducioso perchè il Napoli sta finalmente ritrovando dei giocatori importanti. Zielinski a livello di tecnica e intelligenza è un top mondiale, gli manca solo continuità. Lo vedo per qualità in un Manchester City”.