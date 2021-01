Bucchi difende Gattuso: "Non ce l'aveva con radio e siti, ma con giocatori e social!"

Cristian Bucchi, ex attaccante azzurro e oggi allenatore, ha difeso Rino Gattuso dopo la polemica sulla piazza fatta a Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Voglio spezzare una lancia a suo favore. Il messaggio non era nei confronti di radio, tv e giornali perché è uno che conosce bene questo pacchetto: se vai al Napoli sai le pressioni che ci sono. Credo invece che Rino si rivolgesse ai social. Un giornalista può darti un 4 e farti rimanere male, se fai il calciatore devi saper superare queste cose. Ma se ti esponi volontariamente al massacro quotidiano dei social... Credo che Rino richiamasse i suoi calciatori per questo. Credo che volesse dire ai ragazzi di calarsi completamente in questa situazione".