Bucchi esalta Gilmour: "Non ha paura, in Premier nessuno ti mette 4 in pagella"

Christian Bucchi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Secondo me Gilmour sa anche convivere con Lobotka in certe situazioni. Al Brighton giocava Gilmour con Caicedo che è un mediano, erano una coppia ben assortita. Lo scozzese era quello che faceva girare la squadra, nel calcio moderno è indispensabile uno come lui.

Tutti i calciatori che vengono dalla Premier non hanno paura di giocare la palla, non hanno paura del giudizio perché in Inghilterra nessuno ti punta il dito o ti mette il 4 in pagella. Per cui i giocatori hanno grande personalità, De Zerbi mi diceva che certi ragazzi giovani avevano una personalità incredibile”.