Bucchi: "Lukaku fondamentale per il Napoli e il Napoli lo è per lui"

“È iniziata la B che mi aspettavo: le neopromosse hanno avuto un impatto positivo, per le retrocesse e le squadre che hanno ambizioni il peso di dover fare bene per forza condiziona”. Così a TuttoMercatoWeb l'ex azzurro Cristian Bucchi analizza il campionato di Serie B.

Intanto il Napoli ha dato segnali di ripresa. Ed è in arrivo Lukaku.

“Conte è l’allenatore che ha saputo tirare fuori il meglio da lui. Lukaku per il Napoli e il Napoli per Lukaku sono fondamentali”.