Bucchi: "Petagna come Mandzukic! Non ruba l'occhio e non fa tanti gol ma apre spazi"

L'ex azzurro ora allenatore, Christian Bucchi, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli analizzando la sfida di domani contro la Juventus: "La partita si deciderà a centrocampo, se il Napoli trova velocità e linee di passaggio per attivare gli attaccanti. La Juve fa fatica dietro, soprattutto sulla velocità, solo Danilo sembra tenere. Terzino Juve? L'Inter giocando a 5 si propone con i quinti, Frabotta ha fatto fatica sul lungo. La Juve non ha pressato bene, quindi l'inter con i quinti aveva ampiezza. Petagna? E' importante in un pacchetto d'attaccanti, mi ricorda Mandzukic, non è un bomber da 20 gol, ma si sacrifica, lotta e crea spazi per i compagni. Ha fatto due assist sui primi due gol, non ti ruba l'occhio esteticamente ma ti apre spazi e avendo giocatori veloci lui è funzionale. Osimhen invece tende più ad andare in verticale ed a finalizzare. Petagna ha caratteristiche che completano il pacchetto"