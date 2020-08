Bucchioni: "A Napoli si lavora da gennaio ad un nuovo ciclo perché tanti si sono spenti!"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sui temi di casa azzurra: "E' chiaro da gennaio che si stesse lavorando per un nuovo ciclo, con una squadra più simile alle idee dell'allenatore, anche per chiudere un ciclo straordinario come quello di Sarri. Alcuni giocatori si sono spenti, altri hanno la testa da un'altra parte. Sono tanti i giocatori ma sarà un mercato complicato, tempi sono ristretti e soldi non ce ne sono. La Fiorentina ha 35 giocatori in esubero, e chi se li prende?".