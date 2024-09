Bucchioni: "ADL ha fatto qualcosa di straordinario, ecco cosa deve fare per il futuro"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “Un aperitivo con Marco Giordano” è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: "Ventennale di De Laurentiis? Vent’anni di successi, di crescita e di emozioni con un’attenzione al calcio ma anche ai bilanci. 20 anni di buon calcio e di cose fatte bene, che Napoli non ha apprezzato a pieno, anche a causa del carattere del presidente che è un po’ particolare. Se analizziamo nel pratico i risultati ottenuti, possiamo dire che De Laurentiis ha fatto qualcosa di straordinario.

Risultati migliorabili? Si può sempre fare di più. Come? Qualcun altro ha raccolto successi maggiori indebitandosi fino al collo e facendo saltare le società. Meglio fare così o intraprendere una strada che ti porti dei successi e ti garantisca un equilibrio economico? Questo devono chiedersi i tifosi.

Confronto con il Napoli di Maradona? Oggi c’è un Napoli con una società organizzata che riesce a vincere ad avere dei bilanci sani.

Per il futuro dovrebbe strutturare una società, mettersi nelle mani di qualcun altro e organizzare il Napoli come un’industria. Se De Laurentiis dovesse dire un giorno “Basta, mi sono stufato”, venderebbe una società da rifondare. In questi anni è cresciuta tantissimo, ma tutto ciò che hanno le società internazionali a De Laurentiis non è mai interessato e sarà un passaggio da fare se vuoi rimanere a quei livelli".