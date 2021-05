Bucchioni: "ADL ha sentito una decina di allenatori, ma è tornato l'amore per Allegri"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Enzo Bucchioni scrive, parlando del valzer degli allenatori per la prossima estate: "Di sicuro Rino andrà via da Napoli e De Laurentiis da settimane sta facendo un vero e proprio casting. Avrà fatto colloqui con una decina di allenatori. Anche Inzaghi, ma soprattutto Spalletti che ora, però, sembra congelato. E’ tornato l’amore per Allegri, ma non solo".