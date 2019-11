Bucchioni: "ADL potrebbe ridimensionare le multe ed evitare il ricorso dei giocatori"

Enzo Bucchioni, nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha parlato anche della situazione in casa Napoli: "Dove andrà invece il Napoli? I pontieri sono al lavoro. In Champions gli ammutinati del Vomero hanno dato la risposta sul campo che De Laurentiis chiedeva. L’attaccamento alla maglia è piaciuto, non c’è la voglia di buttare tutto a mare, questo è un gruppo sano e si può provare un compromesso per chiudere la stagione alla grande sia in Champions che in campionato. Poi che sia finito un ciclo è chiaro ed è un altro discorso, in questo momento serve ritrovare un minimo di intesa fra giocatori e presidente. Oggi dovrebbe esserci un incontro, le multe potrebbero essere ridimensionate, i giocatori a fronte di uno sconto non faranno ricorso e riconosceranno di aver sbagliato: si discute su queste basi. Speriamo che tutti gli attori protagonisti e non abbiano capito che se non si chiude in fretta questa brutta storia c’è il rischio di buttare una stagione iniziata parlando di scudetto. Sarebbe un peccato imperdonabile.