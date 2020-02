Bucchioni: "Barça non mi è sembrato inarrestabile, non sono fiducioso ma il Napoli se la giocherà"

Nel Microfono Aperto di Radio Sportiva per rispondere alle domande degli ascoltatori è intervenuto Enzo Bucchioni, interrogato anche sul pareggio di ieri tra Napoli e Barcellona: "Messi e Cr7? Non mi piacciono questo genere di paragoni, sono giocatori con caratteristiche diverse. Chiaro che se la sua squadra gioca sotto ritmo e con gli spazi chiusi... ma non si discute Messi per una partita, per me è il migliore di sempre per tecnica velocità e vittorie. Capitano anche a Ronaldo serate così

Il Barcellona non mi è sembrato irresistibile, ma in casa è un'altra squadra. Non sono fiducioso ma il Napoli se la potrà giocare".