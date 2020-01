Bucchioni: "Con l'Inter la grande occasione per dare un senso alla stagione"

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare la sfida Napoli-Inter: “Come si batte la squadra di Conte? Con grande aggressività prima di tutto. Credo che questa partita per il Napoli sia la sfida ideale, perché ti trasmette grandi motivazioni. Dopo la sosta sarebbe stato più complicato affrontare una media-piccola che l'Inter. Se si vuole dare un senso a questa stagione questa è la grande occasione per il Napoli, bisognerà dare un messaggio importante anche per ricompattare i tifosi".