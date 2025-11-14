Bucchioni: “Conte frustrato perché il gruppo non lo segue più. Ora vuole una reazione”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: “Penso che quello che sta succedendo fa parte del mondo di Antonio Conte. Quando si prende uno come lui bisogna essere pronti ad avere a che fare con un perfezionista. Uno che raggiunge certi risultati perché è materiale.

Lui ha capito che la squadra non lo segue, quindi entra in frustrazione perché vede che il gruppo non lo segue. Né quelli nuovi che vogliono giocare senza prima apprendere le istruzioni di Conte, ma anche con i vecchi ci sono delle difficoltà. Ecco perché lui sta facendo questa riflessione: stress personale, come accadeva anche a Sacchi. Conte pensa al calcio 24 ore su 24 ore, e ora sta vivendo un momento di frustrazione. Dopo le parole forti si aspetta di vedere il gruppo come dice lui: è fatto così”.