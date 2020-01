Bucchioni: "Contro la Juve ho rivisto frangenti del Napoli di Sarri, non tutto però è risolto..."

Il giornalista Enzo Bucchioni ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva durante il "Microfono Aperto": "Il Napoli non ha risolto di botto tutti i suoi problemi, deve dare delle conferme. La Juventus non può giocare con Ronaldo, Dybala e Higuain insieme. Occupano lo stesso spazio, è una formula da non ripetere più. Ha fatto una grande partita. In certi frangenti ho rivisto i movimenti di Sarri, stasera la squadra ha anche espresso un ottimo calcio".