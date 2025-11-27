Bucchioni: "Crisi mai partita, bravo Conte a prevenirla! E pure ADL nella gestione..."

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: “Conte ha prevenuto una possibile crisi, che devo dire non è mai partita. La settimana per così dire sabbatica è stato un segnale forte. Ha fatto capire che poteva andare via, ma si è riposato e ha chiarito le idee. Il Napoli è ripartito nonostante i gravi problemi di organico. Ora Conte si è reinventato la difesa a tre e ha trovato giocatori come Lang e Neres che sono diventati subito determinanti.

De Laurentiis? Non mi meraviglia di come stia gestendo il rapporto con Conte. Ha capito che l’allenatore ha una personalità forte come la sua, ma soprattutto ha una mentalità uguale. Vuole vincere e ha la stessa ambizione. Non cerca lo scontro ma il confronto. È un rapporto costruttivo. Io penso che il confronto tra i due ci sia stato, ma con una dinamica dialettica positiva. È evidente che il loro obiettivo è comune. Non dico che De Laurentiis se lo coccola ma mi fa capire che vuole tenerselo stretto”.