Pio e Amedeo assicurano: "Conte è l'anti-paracu*o, vuole sinceramente bene ai napoletani"

Pio e Amedeo, noti comici e attori, hanno parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Con Conte siamo raccomandati, ci conosce bene e quindi 10 minuti in campo ce li fa fare (ridono, ndr).

Con il mister c’è un rapporto di stima e di amicizia, sappiamo che Conte tiene tantissimo al Napoli e ai napoletani, lui è l’antiparaculo quindi possiamo fidarci. Ci tiene tantissimo a vincere ancora con gli azzurri”.