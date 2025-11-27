Altafini: "Napoli, più che alla Roma occhio a un'altra big per lo Scudetto"

Jose Altafini, ex calciatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Neres è importantissimo, sa puntare l’avversario e libera gli attaccanti. Lui sa fare anche gol, è molto bravo. Brasile? Ancelotti ha tanti calciatori a disposizione, però un pensierino su Neres può farlo, perché no.

Roma-Napoli? Non so se i giallorossi continueranno così, io avrei paura dell’Inter che può sempre recuperare, ha tanti calciatori forti e non va mai sottovalutata. Del Milan non so se fidarsi, ha vinto il derby ma non lo ha dominato, Allegri ha migliorato molto la difesa, ma gli manca una prima punta”.