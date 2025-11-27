Pioggia al Maradona, Ass. Cosenza: "Chi paga per la manutenzione? Altrove la fa il club..."

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto l’assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza. Di seguito le sue parole: "I tegolini sono un problema per lo Stadio Maradona, è vero e lo sono dai mondiali d’Italia 90’. C’è chi è fortunato e risiede in posti dove non arriva la pioggia, altri meno. La questione principale riguarda il tema della manutenzione dello stadio che non è mai stato affrontato realmente né dal calcio Napoli né dal Comune di Napoli.

Il Napoli ha un contratto assurdo con il Comune di Napoli per la gestione dello stadio di 900 mila euro all’anno. È una cifra assurda se pensiamo che il PSG paga il doppio del canone del Napoli per la gestione del Parco dei Principi su cui ha anche speso 70 milioni di euro per la manutenzione dello stadio, la squadra parigina e non la città di Parigi. Sicuramente bisognerà fare dei lavori, anche se la sicurezza c’è all’interno dello stadio, ma vista la cifra versata dal Napoli, spiegatemi con quali soldi dovremo farli? Con le tasse dei cittadini? Inter e Milan pagano 3 milioni all’anno per l’affitto dello Stadio Meazza. Parliamoci chiaro: il contratto con il Napoli dello Stadio Maradona è una perdita per il Comune. I soldi versati da De Laurentiis sono inferiori rispetto alle spese sostenute.