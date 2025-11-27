Colonnese: "Decisivi con la Roma? Punto su tre giocatori"
TuttoNapoli.net
L'ex difensore di Napoli e Roma Ciccio Colonnese ha parlato al Corriere dello Sport.
Giochiamola in anticipo Roma-Napoli: chi può essere decisivo?
«Per la Roma credo che possa aver valore e peso il gol di Ferguson contro la Cremonese. Lo aspettavano da tempo e finalmente si è sbloccato. Per il Napoli, oltre a McTominay, mi ripeto e dico che Lang e Neres possono continuare a far bene come dimostrato contro Atalanta e Qarabag».
Sono le due favorite per lo scudetto, Roma e Napoli, oppure vogliamo allargare l'elenco?
«Sono ovviamente le due principali favorite, ma non dimentico neppure l'Inter che ha una squadra forte ed è abituata a vincere».
Prossima partita
30 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Roma
|Napoli
