Bucchioni: "De Bruyne alza il livello dell’intera Serie A. Musah? Se lo vuole Conte..."

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato queste dichiarazioni a Radio Napoli Centrale: “De Bruyne alza tantissimo il livello della nostra serie A, dovremmo festeggiare tutti l’arrivo di De Bruyne. Lui è a fine carriera? Ma bisogna capire il momento del nostro campionato, dove c’è sia meno intensità che tecnica rispetto alla Premier.

Musah è uno scarto del Milan? Ma se lo vuole Conte vuol dire che già sa come utilizzarlo. Musah è un giocatore molto giovane che sa fare tante cose.

Nazionale? Bisogna fare un lavoro di lungo periodo. Chi non viene in Nazionale deve essere messo in riga. Gravina non ha neanche il buon gusto di dimettersi. Gattuso? Dirà le cose in faccia, magari togliesse un po’ di polvere. Gattuso non andrà in Nazionale a prendere ordini. Con lui ci può essere una svolta”.