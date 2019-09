Bucchioni: "Demiral lo avrei fatto giocare con il Napoli, mi sembra più pronto di De Ligt"

Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Sportiva. Ecco le parole del giornalista: "Credo che la telefonata a Emre Can sia stata fatta per conto di Sarri e non dallo stesso allenatore. La rabbia è dovuta anche a questo. La vicenda avrà qualche strascico su un mercato in uscita che evidentemente è fallito. La vicenda va oltre il rapporto con il tecnico. A lui è stata garantita la permanenza perché si pensava di vendere Khedira: poi il tecnico ha cambiato idea rispetto alle idee della società".

Su Demiral: "Mi piace molto, lo avrei fatto giocare con il Napoli perché mi sembra più pronto di De Ligt".