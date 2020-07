Bucchioni: "Gattuso arrabbiato e condannato da due errori banali dopo aver giocato alla pari"

Questi i temi trattati da Enzo Bucchioni, noto giornalista, nel corso della trasmissione 'Microfono Aperto' in onda su Radio Sportiva: "L'Atalanta è un grande fenomeno calcistico che sta affascinando tutti. E' la squadra più spettacolare del campionato, mentre quella più forte è la Juve. In Europa se la gioca, a maggior ragione con la partita secca. Zeman? Dovrebbe smettere di dire parole che possano essere male interpretate. Gattuso? Era arrabbiato perché nel primo tempo se la giocava alla pari con l'Atalanta e nel secondo tempo è stato condannato da 2 errori banali in difesa".