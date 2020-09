Bucchioni: "ADL ha capito di aver sbagliato a non cedere prima Allan e Koulibaly"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato nel suo editoriale per Tuttomercatoweb del mercato del Napoli: "E il Napoli? De Laurentiis è nervoso, polemizza con tutti. Ha capito di aver sbagliato due anni fa a non vendere Koulibaly per 110 milioni al City e Allan per sessanta al Psg. Oggi per il secondo ha preso un ventino dall’Everton e per il secondo al massimo ne avrà 70 sempre dal City e non 80 come vorrebbe lui. Dovrebbe cedere a giorni anche perché con quei soldi Giuntoli proverà a portare a casa Sokratis, difensore dell’Arsenal, Boga dal Sassuolo e Veretout dalla Roma.