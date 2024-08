Bucchioni: "Il Napoli ha perso senso d'appartenenza, la squadra sembra non avere voglia di recepire"

Su CRC, nel corso della trasmissione 'L’aperitivo con Marco Giordano' è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: "Era impronosticabile il risultato di Verona-Napoli, ma perché è successo? Io mi sono fatto un’idea. Pare che questa squadra non abbia voglia di recepire quello che dice l’allenatore. Ma non perché gli vogliano andare contro, ma perché hanno perso il senso di appartenenza, l’umiltà, la voglia di sacrificio. Questo gruppo non ha più la volontà, consciamente e inconsciamente, di calarsi in una realtà nuova che chiede un impegno di questo tipo. Faccio fatica a capire come uscirne fuori, perché qui non è un problema tattico, ma strutturale. Secondo me lo spogliatoio andava rinnovato molto di più rispetto a quanto è stato fatto.

Il calcio di Conte chiede aggressività, voi l’avete vista? No, perché l’aggressività parte dalla testa e poi va nelle gambe. Se nella testa non hai la voglia di ritornare alle prestazioni dell’anno dello scudetto, è un problema. Conte chiede impegno e dedizione: tutte cose che non ho visto in questa squadra. Complessivamente, se devo fare un’analisi, vedo una non squadra.

Le parole di Conte in conferenza stampa pre partita sono di stimolo. Io non credo che abbia “ammazzato il gruppo” con quelle parole, era un segnale di allarme. Come diceva Totò, ma siamo uomini o caporali? Se un capo mi avesse detto “hai scritto un pezzo che fa schifo”, mi avrebbe spinto a fare di meglio. Sono parole che avrebbero dovuto portare ad una reazione. L’orgoglio e la dignità vanno tirati fuori in campo: questo ha chiesto Conte al gruppo. Siete uomini o caporali?".