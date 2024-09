Bucchioni: "Il Napoli ha ritrovato senso di appartenenza"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo, è intervenuto Enzo Bucchioni, direttore Italia7

Dopo la brutale sconfitta col Verona, abbiamo visto un Napoli aggressivo, avvicinarsi al calcio di Conte, con grande senso di appartenenza, voglia di fare risultato. Certo, è una squadra imperfetta, perché il mercato è stato completato gli ultimi giorni e in questa pausa, Antonio Conte potrà dedicarsi a perfezionare i dettagli, salvo i nazionali. Lukaku sarà un giocatore determinante.

Io guardo con positività al percorso del Napoli, Conte sa che può incidere e lo sta facendo. Primo tempo Napoli-Parma? Il Parma ha fatto soffrire tutti, la Fiorentina poteva prendere 3-4 gol e abbiamo visto quanto ha sofferto il Milan. Ha dominato la Serie B con un gioco brillante e con un allenatore che è scuola Benitez.

Passione di Conte? Quando recuperi partite come questa, in quei momenti lì, il pathos, la tragedia greca, è l’habitat del Napoli e di Conte. Se c’è qualcuno che ti aiuta è perché crede anche lui in un progetto in cui c’è sacrificio, senso di appartenenza, collettività, tutte cose che vengono premiate nello sport, altrimenti su cosa si basa la competizione?”.