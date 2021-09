Bucchioni: "Il Napoli ha tutto, Spalletti ha aggiunto anche il carattere alla squadra"

Enzo Bucchioni, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti è toscano di campagna mentre Allegri è toscano di scoglio, sono molto differenti di carattere ma anche fumini. I due sono abbastanza amici, lo vedo come un incidente di percorso. Ci ha ironizzato anche Spalletti, facciamolo anche noi. Il nervosismo nella Juve dopo 1 punto in tre partite è abbastanza giustificabile. Forse Allegri si è reso conto che vincere dopo il suo ritorno sarà un’impresa difficile da compiere. La Juve non ha fatto scelte sagge a livello societario. Allegri trova un club ben diverso da quello che aveva lasciato, credo che è in forte difficoltà. E’ una squadra che non ha personalità, puoi pensare tutto il peggio possibile. Mi ricordo un grande ritorno, quello di Capello al Milan, non funzionò e tempo che possa essere accadere una cosa analoga alla Juve perché non c’è una squadra. I due centrali hanno 34 e 37 anni, de Ligt è costato 70mln e col Napoli è partito dalla panchina. Dybala non può prendere la squadra sulle spalle e risolvere tutto, non ha mai dimostrato di avere il carattere.

Iheanacho ha giocato con il Leicester dopo aver giocato in Africa? E’ un precedente, il Napoli sicuramente si attaccherà a questo. Sono ottimista, quindi giovedì vedo in campo Osimhen e Ospina.

L’organico del Napoli è competitivo per entrambi gli obiettivi? Credo di si, avrei solamente preso un’alternativa a Mario Rui sulla sinistra. Per il resto il Napoli ha conoscenze calcistiche che derivano dall’era Sarri e l’anno scorso ha finito molto bene il campionato, tralasciando Verona. Questa è una squadra che ha tutto alla quale Spalletti ha aggiunto il carattere, come si è visto contro la Juve. L’allenatore è già padrone del gruppo, tante cose ti fanno pensare che questa è una squadra matura e pronta per qualsiasi traguardo”.