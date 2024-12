Bucchioni: “Il problema dell’attacco del Napoli è Lukaku! Mi sembra pigro”

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni ai microfoni di Radiocapri: “Napoli-Lazio? Gli undici titolarissimi del Napoli non sono parsi particolarmente lucidi. Ci si aspettava di più. Personalmente non avrei fatto quel turnover totale in Coppa Italia, poi però ho pensato: “se lo fa Conte, mi fido”. Alla fine è andata male lo stesso”.

Su Lukaku: “Io faccio un’analisi brutale, quando Conte parla di attacco da migliorare negli ultimi 30 metri, c’è un nome e cognome da citare: Romelu Lukaku. La manovra offensiva arriva fin lì e poi si inceppa, è evidente. Mi sembra pigro, mi pare che aspetti il pallone gesticolando: “La voglio lì, la voglio là, la voglio più alta o più bassa”, ma di suo ci sta mettendo veramente poco. Avete visto Lukaku sbattersi? Prendersi la palla a centrocampo, aprire gli spazi? A me è sembrato molto fermo. Non voglio buttare la croce addosso a Romelu o fare l’anti-Lukaku, mi rendo conto che è un argomento antipatico da affrontare, ma siamo a dicembre e la sua condizione dovrebbe essere al 100%. Mi auguro per il Napoli che possa ritornare ad essere l’uomo di Conte che sposta gli equilibri, anche perché in passato ha dimostrato di essere tale”.