Bucchioni: "Il rigore segnato può essere la svolta per Insigne. Rrahmani straordinario"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni.

Su Insigne: “Insigne ha sempre pagato un po' questo rapporto con Napoli e col Napoli. Lui da napoletano ha sofferto dal punto di vista psicologico l’errore dal dischetto con la Juve però credo che il gol di sabato per lui possa essere una tappa non dico fondamentale perché si può crescere tutti i giorni e crescerà anche lui ma molto importante. Maturerà e crescerà come persona e anche come calciatore, si può sempre migliorare. Il gol ti fa crescere l’autostima, cresce la tua capacità di essere leader in più situazioni e in più occasioni.

Su Rrahmani: Straordinario. Ha giocato con grande sicurezza e personalità, sembra quel giocatore sicuro e bravo ammirato lo scorso anno nel Verona di Juric”.