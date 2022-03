Bucchioni: "Le prime tre meritano di contendersi lo scudetto, la Juve è tagliata fuori”

"Sono sempre state squadre che anche nei momenti negativi hanno dimostrato qualità di gioco e mentalità".

© foto di Federico De Luca

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "Le dichiarazioni di Mancini di oggi vogliono tenere un po’ lontano la preoccupazione che c’è, è un modo per alzare l’asticella. E’ una cosa che il ct fa spesso, io sono invece davvero preoccupato già per la partita con la Macedonia. Uno step per volta con grande concentrazione, ma anche politicamente è difficile, in Qatar si aspettano più Ronaldo che l’Italia.

Scudetto? Ho sempre ho avuto la sensazione che questo campionato fosse molto equilibrato, anche la partenza sprint di Napoli e Milan e il grande ritorno dell’Inter mi ha fatto pensare a questo. Sono sempre state squadre che anche nei momenti negativi hanno dimostrato qualità di gioco e mentalità. Sono queste tre squadre che hanno mostrato il miglior calcio e meritano di contendersi lo scudetto, la Juve la vedo tagliata fuori”.