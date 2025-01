Bucchioni: “Napoli con ampi margini. Milan? Berlusconi si starà rivoltando nella tomba”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio-Terzo Tempo' è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: “Il Napoli sta facendo molto bene ed ha ampi margini di miglioramento. Basti pensare che i suoi top stanno ancora macinando.

Fiorentina? Bisogna prestare attenzione perché è una squadra veramente sorprendente. Nella sfida con la Juventus ha sofferto ma si è rialzata con prepotenza.

Kean? E’ indemoniato, ieri ha fatto il primo gol ed ha contribuito al secondo. Sabato ci sarà una grande sfida tra Napoli e Fiorentina, la chiave sarà saper arginare Kean. La difesa dei viola, ultimamente, è stata scalfita più facilmente ma dipende tutto dalla gestione di Conte. Non mi sorprenderebbe vedere nuovamente in campo Raspadori.

Milan? Per quello che sta succedendo Berlusconi si starà rivoltando nella tomba. Le cose non stanno andando bene dall’inizio. Ibrahimovic non ha nulla a che fare con il ruolo che ricopre, Fonseca è stato dato in pasto alla stampa. Il più grande errore è stato mandare via Pioli.”