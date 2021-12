Bucchioni: "Napoli e Milan ora sono una coppia di fatto"

Corsivo su Il Tirreno di Enzo Bucchioni sulla giornata di campionato. "Una volta erano in fuga assieme, ora inseguono l'Inter, ma oramai Napoli e Milan sono una coppia di fatto". E sui nerazzurri aggiunge che "le certezze sono che chiudono l'andata in testa, giocano meglio di tutti, hanno l'organico più forte, ma quando dietro hai Milan e Napoli forse soltanto per i guai che stanno passando, forse è meglio volare basso. E fra le tante cose che dice Allegri, su una dobbiamo essere tutti d'accordo. Le vere misure alle squadre si prendono nel mese di marzo".