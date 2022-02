Bucchioni: “Napoli poco spregiudicato? No, l’atteggiamento con l'Inter non mi è dispiaciuto”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista.

"Napoli poco spregiudicato? Io sono sempre per l'equilibrio, poi magari con una squadra come l'Inter rischi di prendere gol. Invece dire che al Napoli sono mancate intensità e cattiveria. L'Inter è più forte ed è più avanti del Napoli, se fai un errore poi ti punisce. Magari questo ha condizionato il secondo tempo. Nel Napoli l'handicap notevole è stato l'uscita di Politano. Sono situazioni che determinano assolutamente. L'importanti comunque è essere rimasti lì. Il campionato è ancora lungo, gli impegni di coppa possono condizionare ma il Napoli ci può stare lì. L'atteggiamento del Napoli non mi è dispiaciuto perché in realtà si rischiava di perdere. Nel caso, quelle dietro si potevano avvicinare. Si resta comunque in zona Scudetto e non si sa mai".